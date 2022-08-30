«Газпром» подтвердил остановку «Северного потока» с 31 августа по 3 сентября

«Газпром» подтвердил остановку «Северного потока-1» с 4:00 по московскому времени 31 августа по 4:00 по московскому времени 3 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании.

О том, что газопровод временно прекратит работу, концерн сообщил 19 августа. Остановку «Газпром» объяснил необходимостью ремонта единственной рабочей газовой турбины Trent 60. После работ, которые будут проводиться вместе со специалистами Siemens, концерн пообещал возобновить транзит на августовском уровне, если не обнаружатся технические неисправности двигателя.