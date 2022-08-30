ЕС удалось приблизиться к своей цели по запасам газа раньше срока

ЕС выполнит цель по заполнению ПХГ на 80% на два месяца раньше срока

Европейскому Союзу удалось приблизиться к своей цели по запасам газа на два месяца раньше срока, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Страны блока приняли решение заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) на 80 процентов к 1 ноября — однако уже к 28 августа уровень заполнения составил 79,94 процента.

Такой объем запасов покроет от 25 до 30 процентов зимнего потребления газа в Европе. Член Европарламента Ежи Бузек заявил, что блок заполнит хранилища на 80 процентов до начала отопительного сезона, несмотря на сложную ситуацию на энергетическом рынке и сокращение «Газпромом» поставок по «Северному потоку». «Заполненные газохранилища, конечно, не решат всех наших текущих проблем, но они позволяют европейским гражданам чувствовать себя более безопасно и уверенно перед наступающей зимой», — заключил он.

Данные об уровне заполнения хранилищ привели к снижению цен на газ и электроэнергию в регионе, отмечают журналисты Bloomberg. Кроме того, на следующей неделе в Восточной Европе и некоторых зонах Пиренейского полуострова ожидается снижение температуры — для охлаждения воздуха европейцам потребуется меньше электричества, и, соответственно, меньше газа.

В Германии, наиболее зависимой от российского топлива, уже в следующем месяце будет достигнута национальная цель по заполнению ПХГ на 85 процентов, заявил 28 августа министр экономики страны Роберт Хабек. В Польше по состоянию на 27 августа хранилища были заполнены почти на 100 процентов, а Португалии удалось достичь полного их заполнения. По данным GIE, Италия заполнила резервуары на 81 процент, Венгрия — на 62, Болгария — на 60. Во Франции запасы газа превысили 90 процентов от мощностей хранения.

ЕС поставил цель по обязательному заполнению ПХГ минимум на 80 процентов к 1 ноября по двум основным причинам. Во-первых, уровень запасов зимой 2021-2022 годов оказался ниже, чем в среднем прошлые годы, что привело к скачку цен и энергетическому кризису в регионе. Во-вторых, после начала военных действий на Украине и последовавших санкций в ЕС возникла неопределенность с поставками газа из России — с 27 июля «Газпром» уже снизил прокачку по «Северному потоку» до 20 процентов от его пропускной способности, а с 31 августа по 2 сентября полностью остановит поставки в связи с техобслуживанием газопровода.