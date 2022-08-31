«Газпром» признал невозможность ремонта турбины «Северного потока»

Миллер назвал невозможным капитальный ремонт турбины «Северного потока»

Капитальный ремонт последней функционирующей турбины газопровода «Северный поток» в настоящее время невозможен по причине антироссийских санкций. Об этом, комментируя остановку агрегата в среду, 31 августа, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, передает «Интерфакс».

По его словам, в рамках текущих работ будут определены все технические и технологические риски, которые можно своевременно устранить. Эти процедуры важны для того, чтобы турбина продолжала работу до момента ее остановки.

Миллер признал, что в текущей ситуации остановка последней турбины означает невозможность прокачивать газ через «Северный поток». После техобслуживания поставки продолжатся на уровне 20 процентов от максимальной загрузки.

При этом глава «Газпрома» считает, что причиной такой ситуации стали санкции Европы, из-за которых компания отказывается забрать отремонтированную турбину и отправить на обслуживание другие. Миллер считает, что руководство ЕС запуталось в документах, а компания Siemens не имеет возможности проводить ремонт агрегатов.

Ранее в Siemens указывали, что не могут прокомментировать требования России о тех или иных гарантиях, поскольку они постоянно меняются и отсылают к санкциям, которых не существует.

В Европе уверены, что действия России являются попыткой усугубить энергетический кризис и сделать страны ЕС более сговорчивыми в вопросе украинского кризиса. На этом фоне регион активно накапливает газ в подземных хранилищах, чтобы обеспечить себя топливом при ухудшении ситуации. В конце августа Евросоюз достиг целевого уровня в 80 процентов, причем сделал это на два месяца раньше срока.