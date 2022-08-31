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«Газпром» заявил о полной остановке поставок газа по «Северному потоку»

«Газпром»: поставки газа по «Северному потоку» полностью остановлены

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток» полностью остановлены, заявил «Газпром» в своем Telegram-канале. 31 августа начнутся плановые работы на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции (КС) «Портовая», подтвердили в компании.

Ранее о прекращении работы трубопровода сообщили операторы немецких газотранспортных систем (ГТС). Оператор газопровода Opal, который принимает топливо из «Северного потока», сообщил, что поставки прекратились в 4:00 по московскому времени, как ранее анонсировал «Газпром». В газопровод Nel, меньший по мощности, газ перестал поступать в 3:00. Остановку прокачки в 4:00 подтверждают и данные оператора магистрали Nord Stream AG.

Как заявили в российской компании, трубопровод прекратит работу с 4:00 по московскому времени 31 августа по 4:00 по московскому времени 3 сентября. После работ, которые будут проводиться вместе со специалистами Siemens, концерн пообещал возобновить транзит на августовском уровне, если не обнаружатся технические неисправности двигателя.

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31 августа «Газпром» также подтвердил, что с 1 сентября прекратит поставки топлива французской энергетической компании Engie. Решение было принято из-за того, что французская сторона оплатила газ за июль в неполном объеме. На конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило оплату за топливо по действующей стоимости и контрактам в полном объеме, отметили в компании.

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Софья Ермакова
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