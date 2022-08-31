Стало известно о приостановке поставок российского газа французской Engie

«Газпром» прекратит поставки газа французской Engie с 1 сентября

«Газпром» с 1 сентября прекратит поставки топлива французской энергетической компании Engie, об этом российская компания сообщила в Telegram-канале.

Решение было принято из-за того, что французская сторона оплатила газ за июль в неполном объеме. На конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за топливо по действующим контрактам, отметили в компании.

«"Газпром экспорт" уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что после того как «Газпром» подтвердил грядущую остановку газопровода «Северный поток», акции компании в моменте подскочили примерно на 6 процентов.