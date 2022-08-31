Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Стало известно о приостановке поставок российского газа французской Engie

«Газпром» прекратит поставки газа французской Engie с 1 сентября

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

«Газпром» с 1 сентября прекратит поставки топлива французской энергетической компании Engie, об этом российская компания сообщила в Telegram-канале.

Решение было принято из-за того, что французская сторона оплатила газ за июль в неполном объеме. На конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за топливо по действующим контрактам, отметили в компании.

«"Газпром экспорт" уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что после того как «Газпром» подтвердил грядущую остановку газопровода «Северный поток», акции компании в моменте подскочили примерно на 6 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер Михаил Горбачев
Стало известно о приостановке поставок российского газа французской Engie
В Германии решили исключить «халявщиков» из программы компенсаций на газ
Самый старый в мире дом на колесах продадут на аукционе
Кудрин назвал Горбачева автором «нового мышления»
Украина присоединится к конвенциям о торговле и транзите с европейскими странами
В Госдуме высказались о действиях Горбачева
Небензя призвал ливийских лидеров вернуться к диалогу
В Совфеде оценили деятельность Горбачева
В США назвали условие введения новых санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.