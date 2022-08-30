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Акции «Газпрома» подскочили

Акции «Газпрома» выросли на 6 процентов после подтверждения остановки «Северного потока»

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

После того как «Газпром» подтвердил грядущую остановку газопровода «Северный поток», акции компании в моменте подскочили примерно на 6 процентов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Ценные бумаги стоили выше 200 рублей, это произошло впервые с начала июля. К 18:00 по московскому времени бумаги компании росли на 4,9 процента — до 199,3 рубля. Максимальный рост составил 5,99 процента, а котировки росли до 201,38 рубля.

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Работа «Северного потока» будет остановлена с 4:00 по московскому времени 31 августа по 4:00 по московскому времени 3 сентября. Остановку «Газпром» объяснил необходимостью ремонта единственной рабочей газовой турбины Trent 60. После работ, которые будут проводиться вместе со специалистами Siemens, концерн пообещал возобновить транзит на августовском уровне, если не обнаружатся технические неисправности двигателя.

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Платон Щукин
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