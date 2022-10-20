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16:49, 20 октября 2022Бывший СССР

Зеленский рассказал о подготовке визита Штайнмайера на Украину

Владимир Зеленский сообщил о подготовке визита президента Германии Штайнмайера в Киев

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Office / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке визита своего немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера в республику. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram после телефонного разговора с президентом ФРГ.

Зеленский отметил содержательность и продуктивность разговора со Штайнмайером, добавив, что в настоящий момент Киев уже занимается подготовкой визита президента Германии на Украину.

19 октября газета Bild сообщала, что Штайнмайер отменил ранее запланированный визит в Киев по соображениям безопасности. При этом отмечалось, что изменение планов немецкого политика вызвало раздражение украинских властей.

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Алевтина Запольская
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