Зеленский рассказал о подготовке визита Штайнмайера на Украину

Владимир Зеленский сообщил о подготовке визита президента Германии Штайнмайера в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке визита своего немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера в республику. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram после телефонного разговора с президентом ФРГ.

Зеленский отметил содержательность и продуктивность разговора со Штайнмайером, добавив, что в настоящий момент Киев уже занимается подготовкой визита президента Германии на Украину.

19 октября газета Bild сообщала, что Штайнмайер отменил ранее запланированный визит в Киев по соображениям безопасности. При этом отмечалось, что изменение планов немецкого политика вызвало раздражение украинских властей.