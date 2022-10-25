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18:15, 25 октября 2022Мир

В Германии призвали подумать о восстановлении Украины после мирных переговоров

Депутат от АдГ Хрупалла: надо завершить конфликт, а потом думать о восстановлении Украины

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сперва надо провести успешные переговоры и завершить конфликт, а уже потом думать о восстановлении Украины. С таким призывом выступил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла. Его слова приводятся на сайте фракции АдГ в Бундестаге.

«Канцлер [ФРГ Олаф Шольц] неверно расставляет приоритеты. Он хочет восстановить Украину, но война там идет полным ходом. Ему нужно бы сначала выступить за мирные переговоры, вместо того чтобы продолжать тратить бюджетные деньги на то, что может стать целью боевых действий», — высказался депутат.

По его словам, устранить ущерб нужно за один раз, уже после окончания активных боевых действий.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что финансирование восстановления Украины будет осуществляться при выполнении ряда условий и проведения реформ. При этом она отметила, что это будет процесс под украинским руководством.

В августе Шольц заявил, что восстановление Украины обойдется в миллиарды. Канцлер также назвал очевидным тот факт, что принудительный мир в текущем конфликте не сработает.

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Алина Гончарова
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