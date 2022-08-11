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Шольц оценил восстановление Украины в миллиарды

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что восстановление Украины будет масштабнее «плана Маршалла»
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Восстановление Украины после окончания специальной военной операции России будет более масштабным, чем «план Маршалла» и обойдется в миллиарды. Так оценил будущее страны канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости.

Глава кабмина ФРГ подчеркнул, что заключение мира возможно только на тех условиях, которые сочтет подходящими украинская сторона. «Только украинский президент, правительство, парламент, украинский народ может сказать: это решение, которое мы считаем правильным», — уточнил он.

Шольц назвал очевидным тот факт, что принудительный мир в текущем конфликте не сработает. Он напомнил о необходимости продолжать поддерживать Киев финансово и в военной сфере. «И одновременно мы должны обратиться к вопросу восстановления — инфраструктуры, зданий, учреждений... Это драматические разрушения, это будет стоить миллиарды», — заключил канцлер.

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Виктория Кондратьева
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