Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шольц прокомментировал вероятность визита Путина в Германию

Шольц назвал условием визита Путина в ФРГ мирный договор между Россией и Украиной
СюжетВизы в Европу:

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Основным условием визита президента России Владимира Путина в Германию является мирный договор между Москвой и Киевом, не носящий характера «принудительного мира». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя возможность поездки российского президента в Берлин, сообщает РИА Новости.

При этом он заметил, что не размышлял над вероятностью визита Путина. Однако самым главным условием для этого события станет прекращение всех боевых действий на Украине, подчеркнул Шольц.

«Это причина, почему мы поддерживаем Украину оружием. Россия должна признать, что ей необходимо договориться с Украиной, и это не должно привести к принудительному миру... Это задачи, о которых сейчас идет речь», — добавил глава немецкого правительства.

Ранее Шольц оценил инициативу по запрету выдачи шенгенских виз россиянам. Немецкий канцлер заявил, что с трудом представляет прекращение выдачи виз российским туристам. Он объяснил, что ответственность за ситуацию на Украине несет руководство России, а не ее граждане.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Эстония перечислила категории россиян с разрешенным въездом в страну
В одной из школ Кабула произошел взрыв
Россиянам начали предлагать избавиться от «замороженных» активов
Найдены снижающие риск деменции виды досуга
Устроивших драку с полицейскими в московском метро отправили в колонию
Обслуживающая «Северный поток» Siemens понесла убытки впервые за 12 лет
Съемки спин-оффа «Безумного Макса» приостановили из-за коронавируса
Названы плюсы и минусы жизни в одном из районов на юге Москвы
Туристов предупредили о мелких пакостях в адрес россиян в Финляндии
Винер нашла профессию для сестер Авериных после ухода из спорта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.