Шольц прокомментировал вероятность визита Путина в Германию

Шольц назвал условием визита Путина в ФРГ мирный договор между Россией и Украиной

Основным условием визита президента России Владимира Путина в Германию является мирный договор между Москвой и Киевом, не носящий характера «принудительного мира». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя возможность поездки российского президента в Берлин, сообщает РИА Новости.

При этом он заметил, что не размышлял над вероятностью визита Путина. Однако самым главным условием для этого события станет прекращение всех боевых действий на Украине, подчеркнул Шольц.

«Это причина, почему мы поддерживаем Украину оружием. Россия должна признать, что ей необходимо договориться с Украиной, и это не должно привести к принудительному миру... Это задачи, о которых сейчас идет речь», — добавил глава немецкого правительства.

Ранее Шольц оценил инициативу по запрету выдачи шенгенских виз россиянам. Немецкий канцлер заявил, что с трудом представляет прекращение выдачи виз российским туристам. Он объяснил, что ответственность за ситуацию на Украине несет руководство России, а не ее граждане.