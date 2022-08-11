Шольц оценил запрет на выдачу виз россиянам

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что не представляет прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил инициативу по запрету выдачи шенгенских виз россиянам. Его цитирует ТАСС.

Немецкий канцлер заявил, что с трудом представляет прекращение выдачи виз для российских туристов. Он объяснил, что ответственность за ситуацию на Украине несет руководство России, а не ее граждане. Евросоюз, по словам Шольца, уже вводил санкции против российских олигархов, поддерживающих власть, и будет продолжать это делать.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщал, что федеральное правительство ФРГ не сформулировало единую позицию по поводу запрета на выдачу виз. Однако, по его словам, Евросоюз собирается обсудить включение в новый пакет санкций прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

С требованием запретить всем россиянам въезд в страны Запада выступал президент Украины Владимир Зеленский. Позицию президента Украины поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, однако у россиян с визой еще есть способ попасть в еврозону через ближайших сухопутных соседей — Финляндию, Эстонию и Латвию. Каллас призвала полностью прекратить туризм из России и добавила, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Евросоюз запланировал обсуждение запрета на выдачу виз россиянам, который может быть введен в новом пакете санкционных ограничений.