Евросоюз запланировал обсуждение запрета на выдачу виз россиянам

Представитель ФРГ Хебештрайт заявил о планах ЕС обсудить прекращение выдачи виз россиянам

Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

По его словам, по этому вопросу в правительстве Германии пока нет единой позиции. Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер утверждала, что ЕС не располагает единой процедурой запрета на выдачу краткосрочных виз иностранцам.

Президент Украины призывал запретить россиянам въезд в западные страны

С требованием запретить всем россиянам въезд в страны Запада выступал президент Украины Владимир Зеленский. По мнению главы государства, граждане России «должны жить в своем мире, пока не изменяют свою философию». «Самые важные санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще», — считает он. Президент Украины также уточнил, что такая мера должна касаться в том числе россиян, покинувших страну в знак протеста «Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию», — сказал он и заявил, что необходимо призвать к ответственности все население России.

Самые важные санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще Владимир Зеленский президент Украины

Уже введенные в отношении России санкции Зеленский назвал слабыми по сравнению с закрытием границ для граждан страны на год и введением полного эмбарго на закупки энергоносителей из РФ.

Позицию президента Украины поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, однако у россиян с визой еще есть способ попасть в еврозону через ближайших сухопутных соседей — Финляндию, Эстонию и Латвию. Каллас призвала полностью прекратить туризм из России и добавила, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека.

Идею приостановки выдачи туристических виз россиянам поддержали и среди крупнейших парламентских партий Финляндии. При этом финский МИД заявил, что никаких изменений в визовой политике не планируется.

Посольство Латвии в свою очередь разрешило выдавать визы россиянам только в случае похорон близких родственников.

Реакция России

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя идею запретить россиянам въезд в Европу, заявил, что любые попытки изолировать Россию и ее жителей от остального мира не имеют перспектив. Песков назвал заявление Зеленского «говорящим само за себя» и указал на иррациональность мышления украинского президента.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сравнил подобные идеи с мыслями Адольфа Гитлера, а в Совфеде сочли эти меры «харакири для Европы».

Где россияне могут оформить шенгенскую визу

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова заявила, что в настоящий момент оформить шенгенскую визу гражданам России проще всего в визовых центрах Болгарии, Венгрии и Греции. «Это исходя из моих наблюдений. А так, и во Францию люди пытаются cдать документы, выходят французские визы, даже на пятилетний срок. То есть варианты для россиян в Европе до сих пор есть», — отметила она. По словам Осиповой, ограничение на выдачу туристических виз в Чехию, Литву и Эстонию почти никак не отразилось на жителях России, ранее спрос на эти направления и так был невелик.