В Кремле отреагировали на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу

Песков в ответ на слова Зеленского заявил, что у попыток изолировать Россию нет перспектив

Любые попытки изолировать Россию и ее жителей от остального мира не имеют перспектив. Об этом, реагируя на слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости запретить россиянам въезд в страны Запада, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

8 августа Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян. Он назвал закрытие границ «самыми важными санкциями», подчеркнув, что эта мера должна также касаться тех жителей России, которые покинули страну в знак протеста. Украинский президент также счел необходимым «призвать к ответственности» за спецоперацию всех россиян.

«Любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию — это процесс, который не имеет перспектив, душок у таких инициатив тоже не очень хороший, если не сказать большего», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков назвал заявление Зеленского «говорящим само за себя» и указал на иррациональность мышления украинского президента.

На слова Зеленского также отреагировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил о схожести слов президента Украины об изоляции россиян с идеями Гитлера. «Есть еще вопросы о природе украинской власти?» — написал политик.