Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле отреагировали на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу

Песков в ответ на слова Зеленского заявил, что у попыток изолировать Россию нет перспектив

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Любые попытки изолировать Россию и ее жителей от остального мира не имеют перспектив. Об этом, реагируя на слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости запретить россиянам въезд в страны Запада, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

8 августа Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян. Он назвал закрытие границ «самыми важными санкциями», подчеркнув, что эта мера должна также касаться тех жителей России, которые покинули страну в знак протеста. Украинский президент также счел необходимым «призвать к ответственности» за спецоперацию всех россиян.

«Любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию — это процесс, который не имеет перспектив, душок у таких инициатив тоже не очень хороший, если не сказать большего», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков назвал заявление Зеленского «говорящим само за себя» и указал на иррациональность мышления украинского президента.

На слова Зеленского также отреагировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил о схожести слов президента Украины об изоляции россиян с идеями Гитлера. «Есть еще вопросы о природе украинской власти?» — написал политик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского назвали условие его встречи с Путиным на G20
Беременная женщина неожиданно родила ребенка возле бассейна
«Ниндзя-омикрон» штамм COVID-19 впервые выявили в Белоруссии
Роспотребнадзор оценил риск завоза найденного в Китае вируса «Ланъя»
Перечислены подходящие для любого возраста вещи
Кремль рассказал о реакции Путина на появление символов спецоперации
Диетолог предупредила о риске развития опасного заболевания из-за семечек
Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского
Глобальное потепление усугубит опасные инфекции
В Кремле отреагировали на рост рейтинга Путина в Германии и Австрии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.