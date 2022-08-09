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Медведев ответил на слова Зеленского о призыве всех россиян к ответственности

Медведев сравнил с идеями Гитлера слова Зеленского об ответственности всех россиян

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что все население России нужно призвать к ответственности, схожи с идеями Адольфа Гитлера. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

8 августа Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян. Он назвал закрытие границ «самыми важными санкциями», подчеркнув, что эта мера должна также касаться тех жителей России, которые покинули страну в знак протеста.

«Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности все население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» — ответил на высказывание Зеленского политик.

Ранее Медведев, оценивая предложение Зеленского конфисковать российское имущество, напомнил властям Украины об их преступно нажитом имуществе и жителях Донбасса. «Они отнимают у нас на бумаге, а мы — на земле», — сказал зампред Совбеза.

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Анастасия Шейкина
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