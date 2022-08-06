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Медведев оценил предложение Зеленского конфисковать российское имущество

Зампред СБ РФ Медведев ответил Зеленскому на предложение конфисковать российское имущество
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского о конфискации российского имущества. Своим мнением российский политик поделился в Telegram.

«Они отнимают у нас на бумаге, а мы — на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима, и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши Вооруженные силы», — заявил Медведев.

6 августа Зеленский внес в Верховную Раду страны проект постановления, утверждающего решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны «о применении секторальных, специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Российской Федерации».

Накануне, 5 августа, правительство Украины утвердило указ Зеленского о конфискации объектов, находящихся в собственности России. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте украинского кабмина. В указе разрешена конфискация 903 объектов, принадлежащих российскому государству.

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Варвара Кошечкина
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