Медведев оценил предложение Зеленского конфисковать российское имущество

Зампред СБ РФ Медведев ответил Зеленскому на предложение конфисковать российское имущество

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского о конфискации российского имущества. Своим мнением российский политик поделился в Telegram.

«Они отнимают у нас на бумаге, а мы — на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима, и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши Вооруженные силы», — заявил Медведев.

6 августа Зеленский внес в Верховную Раду страны проект постановления, утверждающего решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны «о применении секторальных, специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Российской Федерации».

Накануне, 5 августа, правительство Украины утвердило указ Зеленского о конфискации объектов, находящихся в собственности России. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте украинского кабмина. В указе разрешена конфискация 903 объектов, принадлежащих российскому государству.