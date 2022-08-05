На Украине разрешили конфисковывать собственность России

Правительство Украины утвердило указ о конфискации 903 объектов в собственности России

Правительство Украины утвердило указ президента Владимира Зеленского о конфискации объектов, находящихся в собственности России. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте украинского кабмина.

В указе разрешена конфискация 903 объектов, принадлежащих российскому государству. «79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — объяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, все российское имущество, подлежащее конфискации, делится на три категории. К первой относится имущество государства, ко второй — активы подсанкционных граждан и компаний, к третьей — активы банков.

Ранее на Украине анонсировали массовую конфискацию активов россиян в конце лета. Имущество политиков, чиновников и бизнесменов будут конфисковывать с помощью СНБО и Высшего антикоррупционного суда, заявил министр юстиции Денис Малюська.