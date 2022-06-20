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Украина анонсировала массовую конфискацию активов россиян

Министр юстиции Украины анонсировал массовую конфискацию активов россиян в конце лета

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

На Украине к концу лета начнется массовая конфискация активов россиян и сотрудничающих с властями России граждан. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает РИА Новости.

По его словам, имущество политиков, чиновников и бизнесменов будут конфисковывать с помощью СНБО и Высшего антикоррупционного суда. «Сначала СНБО будет применять санкции к определенному кругу субъектов, которые угрожают территориальной целостности и безопасности нашего государства», — уточнил Малюська.

В конце апреля Верховная Рада упростила процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции. Депутаты украинского парламента приняли законопроект, который позволяет в упрощенном порядке арестовывать все активы, имущество, компании и недвижимость граждан России, которых коснулись ограничительные меры.

Вырученные таким образом средства планируют направлять на восстановление экономики Украины, компенсацию ущерба жителям республики и помощь государству.

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Варвара Кошечкина
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