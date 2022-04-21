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На Украине упростили процедуру конфискации активов попавших под санкции россиян

Верховная Рада упростила процедуру конфискации активов попавших под санкции россиян

Фото: РИА Новости

Верховная Рада упростила процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции. Об этом сообщили в украинской партии «Слуга народа», передает РИА Новости.

В политсиле заявили, что депутаты украинского парламента приняли законопроект, который «вводит новый механизм санкций в отношении субъектов из РФ на период военного положения». Отмечается, что он позволяет в упрощенном порядке арестовывать все активы, имущество, компании и недвижимость граждан России, которых коснулись ограничительные меры.

Вырученные таким образом средства планируют направлять на восстановление экономики Украины, компенсацию ущерба жителям республики и помощь государству.

В «Слуге народа» также добавили, что принятый законопроект, в частности, может поспособствовать конфискации «в пользу Украины» активов главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что Киев планирует присвоить замороженные российские активы на сумму 400 миллиардов долларов. По его словам, полученные этим путем деньги украинские власти направят в фонд восстановления республики.

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Алевтина Запольская
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