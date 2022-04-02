Киев попытается присвоить замороженные активы России на 400 миллиардов долларов

Советник Зеленского заявил о планах Киева забрать активы России на 400 миллиардов долларов

Украинские власти имеют планы присвоить замороженные активы России на сумму 400 миллиардов долларов, заявил советник президента страны Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Его слова цитирует РИА Новости.

По словам советника, деньги, которые Киев попытается забрать, будут использоваться в фонде восстановления Украины. «Откуда будут браться средства для этого фонда: мы говорим в первую очередь про 300 миллиардов долларов, которые заморожены со стороны Центрального банка Российской Федерации. Второй источник — замороженные активы ближайшего окружения Путина, которое включает в себя несколько сотен лиц, за пределами страны», — рассказал он.

Также Устенко выразил надежду, что фонд будет пополнен из средств западных партнеров и суммарно сможет получить 400-500 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Министерство экономики Германии разрабатывает план, по которому могут быть экспроприированы и национализированы дочерние компании «Газпрома» и «Роснефти» в этой стране — Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.