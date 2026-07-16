Вернувшийся спустя 15 лет в Россию мужчина описал ее словами «такси стало привычкой». Своими впечатлениями он поделился с автором личного блога «Лайк Трэвэл Путешествия» на платформе «Дзен» Еленой.

Россиянин по имени Артем уехал в Германию еще 15 лет назад и решил навестить родителей с женой и детьми. Приехав в Россию, соотечественник отметил множество изменений.

Так, например, такси раньше было не таким легкодоступным видом транспорта. «Сейчас такси стало бытовой привычкой. Не нужно звонить диспетчеру, объяснять адрес, ждать непонятно кого и заранее уточнять, сколько будет стоить поездка», — подчеркнул он. Также мужчину удивило большое количество самокатов, причем во всех городах, в которых он был.

«В кафе, магазинах, салонах, небольших точках, на ярмарках — у каждого найдется какой-то вариант безналичной оплаты», - отметил россиянин. Гость из Германии добавил, что был удивлен, как в России отвыкли от наличных. Артем признался, что после поездки к родителям всерьез задумался о переезде из Европы.

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