Стало известно о плане Германии национализировать дочки российских компаний

Handelsblatt: Минэкономики ФРГ обсуждает национализацию дочек «Газпрома» и «Роснефти»

Министерство экономики Германии разрабатывает план, по которому могут быть экспроприированы и национализированы дочерние компании «Газпрома» и «Роснефти» в этой стране. Об этом пишет Handelsblatt.

Источники издания в немецком правительстве пояснили, что такой шаг обсуждается в отношении компаний Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. В первой сообщения о возможной национализации пока не прокомментировали. Вторая заявила, что под санкции не подпадает.

Gazprom Germania является оператором нескольких крупных газохранилищ в Германии, в том числе и в кооперации с Wingas. Rosneft Deutschland компания — третий по величине игрок на рынке нефтепереработки в стране, владеющий частью акций трех НПЗ в Германии. Общий объем мощностей в долях владения Rosneft Deutschland составляет 12,8 миллиона тонн в год, что превышает 12 процентов всех мощностей нефтепереработки в ФРГ. По информации газеты, без обслуживания со стороны Rosneft Deutschland невозможно осуществлять взлеты и посадки в аэропорту Берлина. Кроме того, компания снабжает топливом автомобили оперативных служб города.

Следование «тренду»

Ранее стало известно, что власти Великобритании приготовились временно национализировать дочку российского «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Retail и ввести в компании специальный режим управления. Позднее «Газпром» опроверг это утверждение, отметив, что подобные сообщения являются сенсационными. «Gazprom Energy находится в постоянном контакте с регулятором Ofgem, тот не принимал решения о введении специального режима управления или механизма гарантирующего поставщика (SOLR)», — уточнили в компании.

3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в стране имущества и финансовых средств юридических лиц России. После этого советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал планы Киева о принудительном изъятии российской собственности «ахинеей, которая не будет иметь никакой юридической силы».

Ответные меры Москвы

В России на фоне западных санкций и последовавшего за ними ухода крупных компаний начали появляться предложения и комментарии о национализации имущества. В частности, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что правительство разрабатывает решения о банкротстве и национализации активов иностранных компаний, которые заявили об уходе из страны. По его мнению, это будет справедливо и объективно.

Аналогичное предложение одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Более того, начали появляться слухи о национализации и российских компаний, на что представитель кремля Дмитрий Песков ответил, что подобные «вымыслы» являются «чистой уткой», на которые реагировать не стоит.

В свою очередь российский миллиардер, основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин указал, что если национализация окажется экспроприацией, то это отбросит страну на сто лет назад в развитии.

Последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий Владимир Потанин миллиардер

Отказ от российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что страна не сможет быстро отказаться от российского газа — в отличие от российской нефти. Выступление главы правительства транслировалось на YouTube-канале издания Phoenix.

«Возможно, в течение года мы сможем преодолеть зависимость от импорта нефти, но для преодоления зависимости от газа потребуется больше времени», — отметил Шольц. Также он добавил, что работа по диверсификации импорта энергоресурсов станет «долгосрочным знаком» для российского президента Владимира Путина.

Ранее с аналогичными заявлениями выступали другие высокопоставленные чиновники из Германии и других европейских стран. 25 марта министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что добиться полной независимости от российского топлива можно к 2024 году.