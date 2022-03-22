«Газпром» прокомментировал планы Британии национализировать его «дочку»

«Газпром» опроверг информацию о национализации Великобританией Gazprom Energy

Сообщения о планах властей Великобритании национализировать британское подразделение «Газпрома» по розничным поставкам — Gazprom Energy — являются сенсационными, пишет ТАСС со ссылкой на опровержение компании.

Gazprom Energy находится в постоянном контакте с регулятором Ofgem, тот не принимал решения о введении специального режима управления или механизма гарантирующего поставщика (SOLR), прокомментировали в компании информацию. Также там отметили, что являются одним из крупнейших участников газового рынка Великобритании.

Ранее 21 марта Bloomberg сообщил, что британские власти приготовились временно национализировать «дочку» Газпрома. По данным источника, речь идет об отделе розничных поставок «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Retail, у которого более 30 тысяч бизнес-клиентов.

«Газпром» по итогам прошлого года получил рекордные 2,684 триллиона рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против 707 миллиардов рублей убытка за аналогичный период 2020 года.