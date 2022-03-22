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«Газпром» прокомментировал планы Британии национализировать его «дочку»

«Газпром» опроверг информацию о национализации Великобританией Gazprom Energy

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Сообщения о планах властей Великобритании национализировать британское подразделение «Газпрома» по розничным поставкам — Gazprom Energy — являются сенсационными, пишет ТАСС со ссылкой на опровержение компании.

Gazprom Energy находится в постоянном контакте с регулятором Ofgem, тот не принимал решения о введении специального режима управления или механизма гарантирующего поставщика (SOLR), прокомментировали в компании информацию. Также там отметили, что являются одним из крупнейших участников газового рынка Великобритании.

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Ранее 21 марта Bloomberg сообщил, что британские власти приготовились временно национализировать «дочку» Газпрома. По данным источника, речь идет об отделе розничных поставок «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Retail, у которого более 30 тысяч бизнес-клиентов.

«Газпром» по итогам прошлого года получил рекордные 2,684 триллиона рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против 707 миллиардов рублей убытка за аналогичный период 2020 года.

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Платон Щукин
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