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Британия приготовилась национализировать «дочку» «Газпрома»

Bloomberg сообщило, что власти Британии готовятся взять «дочку» «Газпрома» под управление

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Британские власти приготовились временно национализировать «дочку» российского Газпрома — Gazprom Marketing & Trading Retail. О том, что власти собираются ввести там специальный режим управления, сообщает агентство Bloomberg.

Осведомленный источник агентства указал, что речь идет об отделе розничных поставок «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Retail, у которого более 30 тысяч бизнес-клиентов. В чем именно заключается этот особый режим управления, пока не уточняется. Собеседник издания подчеркнул, что дочерняя компания «подвергается растущему давлению со стороны компаний, отворачивающихся от российского бизнеса».

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Власти Британии ввели санкции против «Газпрома» в начале марта. Российская компания больше не может выпускать долговые обязательства или акции в Британии.

Ранее стало известно, что «Газпром» по итогам прошлого года получил рекордные 2,684 триллиона рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против 707 миллиардов рублей убытка за аналогичный период 2020 года.

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Платон Щукин
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