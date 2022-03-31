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Шольц признал невозможность быстрого отказа от российского газа

Канцлер Германии Шольц признал невозможность быстрого отказа от газа из России

Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что страна не сможет быстро отказаться от российского газа — в отличие от российской нефти. Выступление главы правительства транслировалось на YouTube-канале издания Phoenix.

«Возможно, в течение года мы сможем преодолеть зависимость от импорта нефти, но для преодоления зависимости от газа потребуется больше времени», — отметил Шольц. Также он добавил, что работа по диверсификации импорта энергоресурсов станет «долгосрочным знаком» для российского президента Владимира Путина.

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Главная причина задержки, по словам Шольца, — отсутствие в Германии необходимой инфраструктуры для поставок альтернативных источников энергии из других стран, в частности сжиженного природного газа из Катара.

Ранее с аналогичными заявлениями выступали другие высокопоставленные чиновники из Германии и других европейских стран. 25 марта министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что добиться полной независимости от российского топлива можно к 2024 году.

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Платон Щукин
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