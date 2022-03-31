Шольц признал невозможность быстрого отказа от российского газа

Канцлер Германии Шольц признал невозможность быстрого отказа от газа из России

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что страна не сможет быстро отказаться от российского газа — в отличие от российской нефти. Выступление главы правительства транслировалось на YouTube-канале издания Phoenix.

«Возможно, в течение года мы сможем преодолеть зависимость от импорта нефти, но для преодоления зависимости от газа потребуется больше времени», — отметил Шольц. Также он добавил, что работа по диверсификации импорта энергоресурсов станет «долгосрочным знаком» для российского президента Владимира Путина.

Главная причина задержки, по словам Шольца, — отсутствие в Германии необходимой инфраструктуры для поставок альтернативных источников энергии из других стран, в частности сжиженного природного газа из Катара.

Ранее с аналогичными заявлениями выступали другие высокопоставленные чиновники из Германии и других европейских стран. 25 марта министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что добиться полной независимости от российского топлива можно к 2024 году.

