В Германии раскрыли срок полного отказа от энергоресурсов из России

Канцлер ФРГ Шольц предрек Германии независимость от российской нефти в этом году

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD рассказал, в какие сроки страна придет к полному отказу от энергоресурсов из России. Его слова приводит РИА Новости.

Независимость от России

Шольц раскрыл сроки освобождения страны от российских нефти и угля и предрек Германии независимость от них уже в этом, 2022 году.

Мы попытаемся уже в этом году уйти от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа Олаф Шольц канцлер ФРГ

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек допускал, что страна станет независимой от газа из России к лету 2024 года. По его мнению, импорт российской нефти в страну сократится вдвое к середине 2022 года. При этом к концу года Германия намерена уменьшить до 30 процентов зависимость от российского газа.

Значительный кризис

Кроме того, Шольц выступил против резкого эмбарго на российские энергоресурсы и заявил, что такая мера негативно повлияет на рынок труда и промышленности.

Правда в том, что мы инициируем существенный экономический кризис, если мы это сделаем. Мы поэтому сделали все, чтобы освободиться от этой зависимости. Я считаю это правильным путем Олаф Шольц канцлер ФРГ

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал отказ от нефти и газа из России «выстрелом в ногу» для Европы. По его мнению, альтернативные источники топлива не обладают необходимыми для региона объемами. Вучич добавил, что «рациональные люди на Западе» это понимают, и осознают необходимость переговоров с Россией.

Переход на рубли

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что поручил правительству подготовить пакет мер по переводу продажи природного газа и другого российского экспорта в недружественные страны в рубли. Он объяснил, что изменения затронут только валюты платежа.

Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата (BMWi) ФРГ Сузанне Унград прокомментировала решение России о продаже газа за рубли и назвала его нарушением договоров. При этом глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст посчитал это требование целесообразным.

В свою очередь Вучич оценил решение России о переводе расчетов за газ в рубли как общемировую проблему. Он подчеркнул, что многие малые страны Европы, у которых нет своих энергоресурсов, полностью зависят от импорта.

Обратный эффект

Шольц также предупредил Запад об обратном эффекте санкций против России. Он подчеркнул, что последствия ограничений против страны должны быть «преодолимыми». Канцлер напомнил, что именно по этой причине Германия не поддерживает запрет на импорт российского газа в Европу.

С подобным мнением выступил и британский политический обозреватель Энтони Уэббер, который заявил, что Европа непредусмотрительно ввела санкции против России. Он отметил, что ограничения против страны привели к массовым акциям протеста в регионе.

Новый пакет ограничений

21 марта стало известно, что страны Евросоюза разрабатывают пятый пакет антироссийских санкций и допускают введение нефтяного эмбарго против Москвы. Его могут утвердить в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия».

2 года планирует провести Европа без российского газа

По словам главы МИД Польши Збигнева Рау, Европейский союз намерен отказаться от газа из России на два года. По его словам, «постулат отказа от углеводородов из России» обретает все больше понимания.

Спецоперация на Украине

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины. Сроки проведения операции определит сам Путин.