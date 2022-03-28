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Европу обвинили в непредусмотрительном введении санкций против России

Обозреватель Уэббер заявил, что Британия не подумала о последствиях санкций против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Британский политический обозреватель Энтони Уэббер заявил, что европейские страны не подумали о последствиях санкций против России для самих себя. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.

Уэббэр обвинил Европу в непредусмотрительном введении санкций против России. Он напомнил, что ограничения против страны спровоцировали массовые акции протеста в регионе.

«Дело в том, что когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций», — подчеркнул эксперт.

В результате этого власти западных стран столкнутся с увеличившимся на них давлением. «Ведь очевидно, что их население не может выдержать такой серьёзный рост повседневных расходов», — отметил он.

По мнению специалиста, сейчас Европе следует пересмотреть свою политику и полностью ее изменить. Кроме того, странам необходимо понять, что вводя ограничения против России, они принимают их против самих себя.

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Марина Совина
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