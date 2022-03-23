Шольц заявил об обратном эффекте санкций против России

Канцлер Германии Шольц призвал Запад учитывать обратный эффект антироссийских санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Западу необходимо учитывать обратный эффект санкций против России. Об этом передает РИА Новости.

Шольц предупредил, что обратный эффект от антироссийских мер должен быть «преодолимым». Канцлер еще раз заверил, что по этой причине ФРГ придерживается своей неизменной позиции и выступает против запрета на импорт российского газа в Европу. Он пояснил, что речь может идти не о краткосрочных делах, а о длительном противостоянии, в котором западные страны должны выстоять.

Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе Олаф Шольц Канцлер ФРГ

В то же время Шольц заявил, что Европа и ее партнеры уже приняли самые жесткие санкции, которые когда-либо вводились против страны такого масштаба, как Россия. Он добавил, что ограничительные меры влияют на российское экономическое развитие, и их последствия будут «еще более драматичными».

При этом канцлер Германии подчеркнул, что все страны Европейского союза (ЕС) разделяют долгосрочную цель снижения зависимости Евросоюза от импорта энергоресурсов из России.

Планы ЕС по отказу от российских энергоресурсов

21 марта министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Европейский союз планирует отказаться от газа из России на два года. «Все больше понимания находит постулат отказа от углеводородов из России. Появляются конкретные попытки указать на период, когда можно было бы отказаться от российского газа. Речь шла о двух годах», — сообщил глава МИД Польши.

До этого поступали сообщения о разработке ЕС пятого пакета антироссийских санкций. Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата передавало, что страны Евросоюза рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.

Россия «не изменила курс в отношении Украины», несмотря на четыре этапа санкций, сообщил источник. В результате страны Европы должны вводить эмбарго на поставки нефти из России. На этом настаивают страны Балтии, включая Литву, а Германия предостерегает от поспешных действий, поскольку цены на энергоносители и так высоки. Эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия», отмечает собеседник издания.

О намерении ЕС отказаться от покупки российских энергоресурсов стало известно в начале марта. Тогда агентство Reuters рассказало о содержании проекта декларации, подготовленной к саммиту европейских лидеров в Версале. В документе раскрывались планы Евросоюза постепенно отказаться от газа, нефти и угля из России. Отмечалось, что события на Украине являются «тектоническим сдвигом в европейской истории». Для Евросоюза настоящий момент также был назван поворотным, поскольку Россия — крупнейший для организации поставщик ресурсов.

Обратный эффект

Немецкое издание Die Welt спрогнозировало последствия отказа Германии от российского газа. В газете рассказали о результатах стресс-теста немецкого ведомства по защите населения и помощи при катастрофах в 2018 году, целью которого было проверить последствия нехватки газа. В рамках теста симулировалось сокращение газоснабжения на юге Германии во время морозов. При этом отмечается, что данную ситуацию нельзя полностью сравнивать с нынешней, но она может дать понять, с какими рисками столкнется ФРГ.

Так, тест продемонстрировал, что из-за охлаждения домов немцы могут пострадать от волны простудных заболеваний. Также может возникнуть дефицит продуктов в медицинских учреждениях и домах престарелых. Еще одним последствием может стать риск повреждения домов вследствие остывания и их возгорания из-за активного использования жителями каминов.

В экономике с большими проблемами придется столкнуться пищевой промышленности, так как около половины ее энергетических потребностей покрываются за счет газа, схожая ситуация может возникнуть в животноводстве. В результате Германию будет ожидать дефицит хлебобулочных и молочных изделий, рассказали в Die Welt.

Чешская Časopis argument, в свою очередь, предсказала, что санкции Евросоюза против российской нефти способны нанести значительный ущерб экономике европейских стран. Отмечается, что странам Старого света в случае прекращения поставок вряд ли удастся безболезненно компенсировать дефицит нефти. «В таком случае осталось бы только спорить о том, разрушат ли астрономические цены на нефть экономику ЕС или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть», — предупреждает издание.

