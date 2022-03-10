Европа откажется от энергоресурсов из России

Reuters заявило о планах Евросоюза постепенно отказаться от газа, нефти и угля из России

Европейский союз намерен отказаться от покупки российских энергоресурсов. Такое решение было принято в связи с ситуацией на Украине, заявило агентство Reuters со ссылкой на проект декларации, подготовленной к саммиту лидеров организации в Версале.

Отказ от ресурсов России

В документе раскрываются планы Евросоюза постепенно отказаться от газа, нефти и угля из России. Отмечается, что события на Украине являются «тектоническим сдвигом в европейской истории». Для Евросоюза настоящий момент также назван поворотным, поскольку Россия — крупнейший для организации поставщик ресурсов. Страна поставляет в ЕС 40 процентов газа, более четверти общего объема нефти и около половины угля.

Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, уменьшению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год

Декларация лидеров ЕС

Страны-члены Евросоюза зависят от российских ресурсов в разной степени, поэтому лидеры не стали устанавливать крайний срок отказа от поставок. Наибольшую потребность в газе из России испытывают Германия, Италия, Венгрия и Австрия.

Ранее отказаться от российских ресурсов решили США. Соответствующий указ подписал глава государства Джо Байден 8 марта.

Варианты планов действий

9 марта Еврокомиссия (ЕК) предложила странам Евросоюза план полного отказа от угля, нефти и газа из России. Его собираются реализовать «задолго до 2030 года». Согласно документу под названием REPower EU, Европа собирается осуществить диверсификацию поставок газа с помощью наращивания объемов импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводов от нероссийских поставщиков.

Международное энергетическое агентство (МЭА) также предложило Евросоюзу план по снижению зависимости от российского газа. Программа состоит из десяти пунктов, которые предполагают отказ от новых контрактов с Россией и зеленый переход в энергетике.

Возможные последствия

Депутат Европарламента Тьерри Мариан полагает, что ЕС ожидает катастрофа при отказе от импорта газа из России. Вводя санкции против Москвы, Европа действует эмоционально и не знает, какие еще меры можно добавить к уже существующим.

Издание The Hill заявило, что отказ США от российской нефти грозит стране огромными финансовыми потерями. Кроме того, это решение повлечет за собой существенное повышение цен, «по крайней мере до тех пор, пока откуда-то не пойдут другие поставки энергоносителей».

Отказ от российских ресурсов приведет к катастрофическим последствиям, предупредил вице-премьер России Александр Новак. Он предположил, что это решение вызовет всплеск цен на топливо. Новак допустил, что стоимость барреля нефти может достигнуть 300 долларов.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил, что отказ ЕС от российской нефти сократит производство. Он уверен, что Европе понадобится несколько лет, «чтоб от нас отказаться без шока».

Стоимость газа и нефти

7 марта цена нефти марки Brent обновила рекордную отметку и побила пиковые значения 2012 года. Исторический максимум цены на это топливо зарегистрировали в 2008 году, когда стоимость барреля превысила 143 доллара.

130 долларов за баррель стоила нефть марки Brent

Кроме того, 7 марта цена на газ в Европе, по данным лондонской биржи ICE, превысила 3,8 тысячи долларов. Эксперты объяснили такие показатели низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения от поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

В МИД России связали рост цен на газ с отказом от российского газопровода «Северный поток-2». С таким мнением выступил директор департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевский. Он подчеркнул, что газопровод стал «заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами».

Санкции против России

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого большинство западных стран отреагировали на действия России жесткими санкциями, включая экономические, против российских физических и юридических лиц.

9 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз введет санкции для 160 российских бизнесменов и парламентариев. «Мы продолжаем затягивать нашу санкционную сеть», — подчеркнула она.

При том в ООН призвали отказаться от санкций, наносящих ущерб россиянам. С таким мнением выступил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Это наша позиция», — подчеркнул он.