В ООН призвали отказаться от наносящих ущерб россиянам санкций

Представитель генсека ООН заявил, что санкции не должны наносить ущерб обычным россиянам

В Организации Объединенных Наций (ООН) призвали, чтобы санкции не наносили ущерба обычным россиянам. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

Дюжаррика спросили о возможном воздействии двусторонних санкций на поставки вакцин от коронавируса из России. «Я не уверен, что знаю достаточно о том, какое воздействие оказывают двусторонние санкции на экспорт вакцин», — сказал он.

Представитель генсека отметил, что принципиальная позиция ООН заключается в том, что необходимо отказаться от санкций, которые могли бы нанести ущерб гражданским лицам. «Это наша позиция», — заключил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) подготовил санкции для 160 российских бизнесменов и парламентариев. «Мы продолжаем затягивать нашу санкционную сеть. Мы добавим 160 человек в черный список, включая бизнесменов и членов российского Совета Федерации», — написала фон дер Ляйен. Она добавила, что под санкции попадет и белорусский банковский сектор.