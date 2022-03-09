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Евросоюз подготовил санкции против российских парламентариев

Глава Еврокомиссии анонсировала санкции против 160 российских бизнесменов и парламентариев
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Sepp Spiegl / Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) подготовил санкции для 160 российских бизнесменов и парламентариев. Об этом она сообщила в Twitter.

«Мы продолжаем затягивать нашу санкционную сеть. Мы добавим 160 человек в черный список, включая бизнесменов и членов российского Совета Федерации», — написала фон дер Ляйен. Она добавила, что под санкции попадет и белорусский банковский сектор.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о новых готовящихся санкциях. Санкции коснутся представителей российских властей разных уровней. По словам Борреля, ограничительные меры будут предполагать заморозку их активов и запрет на въезд в ЕС.

Объединение уже внесло в санкционные списки зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и других российских чиновников. Документ Евросоюза также подтвердил введение санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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Варвара Кошечкина
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