Евросоюз подготовил санкции против российских парламентариев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) подготовил санкции для 160 российских бизнесменов и парламентариев. Об этом она сообщила в Twitter.

«Мы продолжаем затягивать нашу санкционную сеть. Мы добавим 160 человек в черный список, включая бизнесменов и членов российского Совета Федерации», — написала фон дер Ляйен. Она добавила, что под санкции попадет и белорусский банковский сектор.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о новых готовящихся санкциях. Санкции коснутся представителей российских властей разных уровней. По словам Борреля, ограничительные меры будут предполагать заморозку их активов и запрет на въезд в ЕС.

Объединение уже внесло в санкционные списки зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и других российских чиновников. Документ Евросоюза также подтвердил введение санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.