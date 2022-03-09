Евросоюз рассказал о подготовке новых санкций против сотни россиян

Европейские страны готовят новый пакет санкций против сотни граждан РФ в связи с украинским кризисом и специальной операцией России на Украине. Об этом заявил представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, цитату приводит Reuters.

Санкции коснутся представителей российских властей разных уровней. По словам Борреля, ограничительные меры будут предполагать заморозку их активов и запрет на въезд в ЕС.

Объединение уже внесло в санкционные списки зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и других российских чиновников. Документ Евросоюза также подтвердил введение санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.