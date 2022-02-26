Евросоюз внес в санкционные списки Медведева, Мишустина и Колокольцева

Европейский союз (ЕС) внес в санкционные списки зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и других российских чиновников. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, передает РИА Новости.

Кроме того, в черный список попал актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, бывший заместитель председателя правительства Александр Жуков, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин, депутат Госдумы и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова, депутат Олег Морозов.

Документ Евросоюза также подтвердил введение санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. К заявлению приложен список из 98 фамилий всех включенных в черный список ЕС, число фигурантов которого таким образом увеличилось до 670 человек.

Евросоюз также ввел санкции против белорусских чиновников. В них попали госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович, замминистра обороны Андрей Жук и начальник Генштаба Виктор Гулевич.

Ранее представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран организации решили ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова. По словам главы евродипломатии, все варианты новых ограничений, в том числе отключение России от SWIFT, «остаются на столе».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.