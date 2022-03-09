В США предрекли «огромные потери» из-за отказа от российской нефти

Отказ США от российской нефти грозит стране «огромными финансовыми потерями». Об этом сообщает The Hill со ссылкой на отчет JPMorgan.

Отмечается, что российские энергоресурсы составляли более восьми процентов от всего американского импорта сырой нефти и нефтепродуктов. Издание сообщает, что отказ от них приведет к значительному повышению цен, «по крайней мере до тех пор, пока откуда-то не пойдут другие поставки энергоносителей».

Автор материала указал на то, что страны-члены ОПЕК могли бы принять решение об увеличении добычи и экспорта нефти в Соединенные Штаты. Однако в настоящее время не наблюдается никаких признаков, что они готовы заменить российские поставки в США.

По словам директора Института государственной политики Payne Institute в штате Колорадо Моргана Базилиана, ближневосточные поставщики энергоресурсов не пытаются помочь американской стороне справиться с последствиями антироссийских санкций.

По мнению Базилиана, представления о том, что отказ Соединенных Штатов от российской нефти может привести к энергетической независимости Вашингтона являются «глубоко ошибочными.»

Президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что отказ США от российских энергоносителей приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а также негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в Соединенных Штатах.