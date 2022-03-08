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Байден подписал указ о запрете импорта энергоносителей из России

Президент США Байден 8 марта подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В указе отмечается, что президент расширяет «сферу действия чрезвычайного положения в стране», объявленного исполнительным указом 14024 от 15 апреля 2021 года.

К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

О решении запретить импорт энергоносителей из России Джо Байден объявил ранее во вторник. Байден также предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за введенных в отношении России ограничений.

Марина Совина
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