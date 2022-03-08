США запретили импорт российской нефти

США запрещают импорт энергоносителей из России. Об этом заявил президент Джо Байден, передает ТАСС.

По его словам, при этом американская сторона понимает, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт. Байден также предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за введенных в отношении России ограничений.

По словам президент США, власти призывают частный сектор не взвинчивать цены и будут бороться со спекулянтами.

Байден также заявил, что США совместно с союзниками продолжают поставки оружия на Украину, наращивают гуманитарную помощь. Он отметил, что страна разделит ответственность за заботу об украинских беженцах.

Ранее сообщалось, что цены на бензин в США преодолели исторический максимум, достигнув 4,17 доллара за галлон. Повышение произошло на фоне сообщений о готовящемся запрете на импорт российской нефти.