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Цены на бензин в США преодолели исторический максимум

Цены на бензин в США достигли 4,17 доллара за галлон и преодолели исторический максимум

Фото: Mike Segar / Reuters

В Соединенных Штатах цены на бензин преодолели исторический максимум, достигнув 4,17 доллара за галлон. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на автомобильную ассоциацию.

Повышение цен произошло на фоне сообщений о возможном запрете на импорт российской нефти, который Вашингтон, по сообщениям источников, собирается одобрить во вторник. Ранее концерн Shell объявил о намерениях перестать сотрудничать по всем нефтегазовым проектам в России.

Согласно обновленному рабочему графику президента США Джо Байдена, тот объявит о новых санкциях против России «из-за неспровоцированной и необъявленной войны против Украины» 8 марта в 18:45 по московскому времени.

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Евгений Шульгин
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