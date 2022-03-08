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США решили запретить импорт российской нефти

Bloomberg: США запретят импорт нефти из России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Соединенные Штаты решили одобрить запрет на импорт российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Согласно имеющимся данным, Белый дом выступит с официальным заявлением уже во вторник, 8 марта.

«США намерены запретить импорт российских энергоресурсов уже сегодня, сообщили мне источники. <...> Европейские союзники не присоединятся [к ограничению], но решение было принято после консультаций с Европой, которая зависит от российских энергоресурсов намного больше, чем США», — отметила в социальных сетях журналистка агентства Эннмари Хордерн.

Ранее сообщалось, что британская транснациональная топливная компания British Petroleum (BP) прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России.

До этого, во вторник, 8 марта, с похожим заявлением выступило руководство концерна Shell. Там объявили о намерениях перестать сотрудничать по всем нефтегазовым проектам в России. Так, первым шагом к этому станет прекращение спотовых закупок российского сырья и закрытие всех автозаправочных станций (АЗС) на территории РФ.

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Варвара Кошечкина
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