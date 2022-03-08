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BP прекратит покупать российскую нефть и газ

Британская компания BP прекратит заключение сделок на покупку нефти и газа из России

Фото: Angus Mordant / Reuters

Британская транснациональная топливная компания British Petroleum (BP) прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее во вторник, 8 марта, с похожим заявлением выступило руководство концерна Shell. Там объявили о намерениях перестать сотрудничать по всем нефтегазовым проектам в России. Так, первым шагом к этому станет прекращение спотовых закупок российского сырья и закрытие всех автозаправочных станций (АЗС) на территории РФ.

Ранее в марте текущего года вице-премьер России Александр Новак предупредил о последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. По словам Новака, такой шаг вызовет катастрофический всплеск цен на топливо.

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Сергей Равин
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