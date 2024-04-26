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21:41, 26 апреля 2024Мир

В США указали на важную особенность российской армии

Риттер: ВС России превратились в эффективную машину для военных действий

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Российская армия действует эффективно, а также реагирует на любые изменения на поле боя в зоне спецоперации. На это указал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

«Российская армия сегодня — это машина, которая была создана для ведения современных войн», — подчеркнул эксперт.

ВС РФ существуют для того, чтобы «делать одну вещь — вести боевые действия самым эффективным способом, который только существует на свете», добавил Риттер.

Россия совершила большой скачок в деле защиты войск от беспилотной авиации, внедрение которой в последние годы привело к настоящей революции в военном деле, заметил американский эксперт.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Россия находится в центре мировых изменений. Эксперт рассказал о развитии РФ и подчеркнул, что страна движется вперед, пока США выбирают, кому отдать голос на выборах президента страны в ноябре — действующему лидеру страны Джо Байдену или экс-главе государства Дональду Трампу.

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      Марина Совина
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