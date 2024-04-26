Арест подозреваемого во взяточничестве замминистра обороны обжалуют

Решение об аресте замминистра обороны Иванова по делу о взятке обжалуют в суде

Решение об аресте замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взяточничестве обжалуют в суде. О поступившей жалобе от представителя защиты чиновника рассказали в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

«Жалоба на арест Иванова поступила в суд, она зарегистрирована», — уточнила собеседница агентства. Позднее установят дату ее рассмотрения.

Ранее сообщалось, что у арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей.