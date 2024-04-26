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21:40, 26 апреля 2024Силовые структуры

Арест подозреваемого во взяточничестве замминистра обороны обжалуют

Решение об аресте замминистра обороны Иванова по делу о взятке обжалуют в суде

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Решение об аресте замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взяточничестве обжалуют в суде. О поступившей жалобе от представителя защиты чиновника рассказали в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

«Жалоба на арест Иванова поступила в суд, она зарегистрирована», — уточнила собеседница агентства. Позднее установят дату ее рассмотрения.

Ранее сообщалось, что у арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей.

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