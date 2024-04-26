Таджикистан заявил, что его гражданам массово отказывают во въезде в Россию. На границе застряли сотни человек

МИД Таджикистана заявил о массовом отказе гражданам страны во въезде в Россию

Таджикистан обеспокоился проблемами с пересечением границы с Россией, на которые жалуются граждане республики. Заместитель главы таджикского Министерства иностранных дел (МИД) Содик Имоми рассказал об этой ситуации послу РФ в Душанбе Семену Григорьеву.

Ранее мигранты пожаловались, что на границе застряли сотни человек.

Представитель МИД Таджикистана заявил о массовых отказах в пересечении границы

МИД Таджикистана сообщил в Telegram, что Имоми рассказал Григорьеву о проблемах, с которыми последние несколько недель сталкиваются граждане республики при пересечении границы России.

До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана МИД Таджикистана

В ведомстве не уточнили, по каким причинам людям отказывают во въезде в Россию.

Ранее на границе застряли сотни человек

В четверг, 25 апреля, агентство «Азия-Плюс» сообщило, что сотни граждан Таджикистана на несколько дней застряли на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Саргарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области. По словам очевидцев, российские пограничники говорят, что система неисправна, однако детям, старикам и гражданам других стран въезд они разрешают.

Утверждается, что как минимум трое таджикских мигрантов сообщили агентству о проблемах на границе с 22 апреля.

Около 1000 таджиков не впускают в Россию. Мы застряли между Казахстаном и Россией. Другим гражданам разрешают, только таджиков не пускают. Около 180 машин, большинство с таджикскими номерами. В каждой машине от 5 до 10-12 пассажиров, большинство из которых женщины и дети

гражданин Таджикистана

Мигранты также рассказали, что пограничники допрашивают каждого гражданина Таджикистана по отдельности и проверяют их телефоны. «Мы спрашиваем у пограничников, почему они не позволяют нам пройти, они говорят, что система не работает. Мы спросили, только для таджиков не работает? Они сказали, что "это не ваше дело, идите и ждите», — пожаловался собеседник «Азия-Плюс».

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Некоторые связывают ужесточение пропуска в Россию с терактом в «Крокусе»

Некоторые мигранты предполагают, что проблемы на границе связаны с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», после которого более десяти граждан Таджикистана были задержаны и арестованы.

В конце марта Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокусе». По словам заместителя министра труда страны Шахнозы Нодири, в представительство ведомства в России поступает много звонков. Она предположила, что это не столько жалобы на притеснения, а боязнь граждан Таджикистана.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Террористы открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», после чего подожгли концертный зал. По последним данным, в результате случившегося погибли 145 человек.