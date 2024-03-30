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12:38, 30 марта 2024Бывший СССР

В Таджикистане заявили об оттоке мигрантов из России после теракта в «Крокусе»

Минтруда Таджикистана: есть отток мигрантов из РФ после теракта в «Крокусе»
СюжетНаселение России:

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявила заместитель министра труда страны Шахноза Нодири, передает ТАСС.

По ее словам, в представительство ведомства в России поступает много звонков. Она предположила, что это не столько жалобы на притеснения, а боязнь граждан Таджикистана. Нодири отметила, что многие хотят уехать. Сейчас в республику приезжает больше людей, чем уезжает, добавила замминистра труда.

Ранее таджикские власти усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами, чтобы не допустить их вовлечение в экстремистские сообщества в разных странах, в том числе в России. Особый упор был сделан на предотвращение вербовки через соцсети.

В России арестованы девять фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», в том числе четыре непосредственных исполнителя — уроженцы Таджикистана.

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      Кристина Есикова
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