В Таджикистане заявили об оттоке мигрантов из России после теракта в «Крокусе»

Минтруда Таджикистана: есть отток мигрантов из РФ после теракта в «Крокусе»

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявила заместитель министра труда страны Шахноза Нодири, передает ТАСС.

По ее словам, в представительство ведомства в России поступает много звонков. Она предположила, что это не столько жалобы на притеснения, а боязнь граждан Таджикистана. Нодири отметила, что многие хотят уехать. Сейчас в республику приезжает больше людей, чем уезжает, добавила замминистра труда.

Ранее таджикские власти усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами, чтобы не допустить их вовлечение в экстремистские сообщества в разных странах, в том числе в России. Особый упор был сделан на предотвращение вербовки через соцсети.

В России арестованы девять фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», в том числе четыре непосредственных исполнителя — уроженцы Таджикистана.