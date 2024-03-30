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07:42, 30 марта 2024Бывший СССР

В Таджикистане после теракта в «Крокусе» нашли способ борьбы с экстремистами

Власти Таджикистана усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами

Власти Таджикистана усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами, чтобы не допустить их вовлечение в экстремистские сообщества в различных странах, в том числе в России. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири.

Она отметила, что особый упор сделан на предотвращении вербовки через социальные сети. Она добавила, что работа ведется и в других странах, где проживают уроженцы Таджикистана и образованы диаспоры.

В настоящее время в России арестованы девять фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

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      Марина Совина
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