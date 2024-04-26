Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:12, 26 апреля 2024Бывший СССР

Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском городе

В украинском Ровно сбросили с постамента 40-летний памятник советским солдатам

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском городе Ровно. Об этом сообщает телеканал «Общественное» на своем сайте.

По информации вещателя, были демонтированы барельеф и фигуры советских солдат с постамента на холме Славы, которые установили почти 40 лет назад.

Власти намерены утилизировать памятник как металлолом, а на месте постамента открыть музей.

Ранее министерство культуры Украины исключило из реестра охраняемых памятников расположенную в Киеве арку Дружбы народов из-за «несоответствия историческим реалиям мифа о воссоединении двух братских народов», который она воплощает. Позднее власти Киева выступили против демонтажа объекта. Вскоре было решено сохранить арку, но «переосмыслить», создав на пространстве вокруг нее новую концепцию.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан заявил, что его гражданам массово отказывают во въезде в Россию. На границе застряли сотни человек

      Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском городе

      Французский футболист подал в суд на Pfizer из-за травм после вакцинации

      На Украине пьяный чиновник сбил четырех человек

      Журналист из Финляндии призвал к действию коллег после обстрела ВСУ Токмака

      Стало известно о взрыве в Харьковской области

      Премьер Литвы допустила прекращение помощи Украине со стороны США

      В США указали на важную особенность российской армии

      Арест подозреваемого во взяточничестве замминистра обороны обжалуют

      Семья из шести человек сгорела на свадьбе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше