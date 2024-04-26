В украинском Ровно сбросили с постамента 40-летний памятник советским солдатам

Памятник советским солдатам сбросили с постамента в украинском городе Ровно. Об этом сообщает телеканал «Общественное» на своем сайте.

По информации вещателя, были демонтированы барельеф и фигуры советских солдат с постамента на холме Славы, которые установили почти 40 лет назад.

Власти намерены утилизировать памятник как металлолом, а на месте постамента открыть музей.

Ранее министерство культуры Украины исключило из реестра охраняемых памятников расположенную в Киеве арку Дружбы народов из-за «несоответствия историческим реалиям мифа о воссоединении двух братских народов», который она воплощает. Позднее власти Киева выступили против демонтажа объекта. Вскоре было решено сохранить арку, но «переосмыслить», создав на пространстве вокруг нее новую концепцию.