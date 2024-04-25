В Киеве захотели переосмыслить арку Дружбы народов

«Страна.ua»: власти Киева захотели переосмыслить арку Дружбы народов

На Украине захотели переосмыслить расположенную в Киеве арку Дружбы народов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Ранее министерство культуры Украины исключило арку из реестра охраняемых памятников. Причиной этого в ведомстве назвали «несоответствие историческим реалиям мифа о воссоединении двух братских народов», который она воплощает. Позднее власти Киева выступили против демонтажа объекта.

«[Арку] решили сохранить, переосмыслив "одну из визиток Киева" и создав на пространстве вокруг нее новую концепцию», — передает «Страна.ua».

В чем именно будет заключаться новая концепция памятника, не уточняется.

Ранее стало известно об угрозе обрушения в Киеве здания Гостиного двора. Об этом рассказали власти города. Сообщалось, что объект входит в число памятников национального значения.