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17:09, 18 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили об угрозе обрушения памятника национального значения

В КГГА заявили об угрозе обрушения здания Гостиного двора в Киеве

Фото: Игорь Лавров / Фотобанк Лори

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) заявили об угрозе обрушения здания Гостиного двора, расположенного на Контрактовой площади и имеющего статус памятника национального значения. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в четверг, 18 апреля, на Контрактовой площади прошло совещание по вопросу проведения противоаварийных работ в Гостином дворе, приостановленных в феврале 2022 года. Как заявила замглавы КГГА Анна Старостенко, здание находится в аварийном состоянии и нуждается в «немедленных противоаварийных работах». «Отсутствие гидроизоляции, неглубокое залегание метро под зданием может привести к разрушению памятника и созданию угрозы техногенного характера», — подчеркнула она.

Старостенко также указала на то, что городские власти неоднократно обращались к правительству Украины с просьбой передать памятник в их ведение для проведения необходимых работ. В свою очередь временно исполняющий обязанности министра культуры республики Ростислав Карандеев отметил, что завершение ремонта возможно только после окончания вооруженного конфликта.

Ранее стало известно, что Минкульт Украины вывел арку Дружбы народов в Киеве из реестра недвижимых памятников. Подобное решение делает возможным снос монумента.

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