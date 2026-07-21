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15:53, 21 июля 2026Силовые структуры

Решение вопросов особым образом подвело черту в карьере бывшего российского прокурора

В Челябинской области экс-прокурор получил 7 лет за мошенничество
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Челябинской области суд приговорил бывшего прокурора Аргаяшского района к семи годам лишения свободы за то, что он решал вопросы особым образом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Аргаяшского районного суда.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1 784 848 рублей 32 копейки. Также его лишили классного чина «старший советник юстиции».

Как установил суд, фигурант признан виновным в мошенничестве с деньгами руководителя строительной фирмы. Он за деньги пообещал решить вопрос о назначении условного наказания бывшему руководителю строительной компании, который похитил федеральные деньги при исполнении государственного оборонного заказа. Обещанного обвиняемый не выполнил.

Ранее сообщалось, что в России было возбуждено 190 уголовных и 100 административных дел по исполнению гособоронзаказа, тем самым удалось своевременно пресечь разворовывание 12 миллиардов рублей.

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