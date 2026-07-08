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Силовые структуры
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15:10, 8 июля 2026Силовые структуры

Раскрыты итоги проверки по гособоронзаказу в России

KP.RU: В России возбудили 190 уголовных дел по исполнению гособоронзаказа в 2025 году
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Никитин / Коммерсантъ

В России было возбуждено 190 уголовных и 100 административных дел по исполнению гособоронзаказа, тем самым удалось своевременно пресечь разворовывание 12 миллиардов рублей. Данные проверки раскрыла KP.RU.

Согласно отчету Росфинмониторинга, за 2025 год проверили девять тысяч контрактов на общую сумму 14 триллионов рублей. По результатам ревизии в правоохранительные и надзорные органы передали более 2,3 тысячи материалов в отношении 60 тысяч исполнителей гособоронзаказа. В федеральный бюджет возвращено свыше 2,6 миллиарда рублей.

Кроме того, проверке подверглись более 40 тысяч контрактов на сумму 5,8 триллиона рублей по реализации национальных проектов. По ее итогам возбуждено 450 уголовных дел, ущерб по которым оценивается в 18 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Гагаринский районный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры изъял имущество собственников ГПЗ-10, которых обвинили в хищениях при выполнении гособоронзаказа. Общая стоимость активов оценивается в 199,6 миллиарда рублей.

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