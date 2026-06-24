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Силовые структуры
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13:47, 24 июня 2026Силовые структуры

У собственников российского подшипникового завода изъяли активы на сотни миллиардов рублей

Суд изъял имущество собственников ГПЗ-10 почти на 200 млрд рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Гагаринский районный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры изъял имущество собственников ГПЗ-10. Об этом пишет ТАСС.

В перечень изъятого вошли три подшипниковых завода, складские комплексы «Элма» и строительная компания «СК10». Общая стоимость активов оценивается в 199,6 миллиарда рублей.

Поводом для иска послужило уголовное дело, которое слушает Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд. По версии следствия, собственники предприятия организовали поставку продукции по гособоронзаказу по ценам, завышенным в 3-8 раз. Хищение на подшипниковом заводе в Ростове-на-Дону оценивается в 2,2 миллиарда рублей.

Ранее для гендиректора ГПЗ-10 Александра Дьяченко потребовали срок.

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