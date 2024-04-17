На Украине сделали возможным снос арки Дружбы народов в Киеве

Минкульт Украины вывел из реестра памятников арку Дружбы народов в Киеве

Министерство культуры Украины вывело арку Дружбы народов в Киеве из реестра недвижимых памятников. Об этом украинский Минкульт сообщил в Telegram.

Отмечается, что такое решение сделает возможным снос памятника. В ведомстве также пояснили, что монумент воплощает «миф о воссоединении двух братских народов», который «не соответствует историческим реалиям».

«Арка дружбы народов в Киеве, установленная в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года. Она относится к символике российской имперской политики и подлежит демонтажу. Несмотря на переименование Киевским городским советом в "Арку Свободы украинского народа", монумент несет исключительно советскую идеологию», — говорится в сообщении.

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